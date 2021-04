Ngày 13/4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luật điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Cảnh Chân (cựu cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ.