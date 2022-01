Hai đối tượng đeo bám theo các cặp tình nhân đi ra từ khách sạn rồi dàn cảnh đánh ghen, tranh thủ lúc ồn ào để cướp tài sản.

Ngày 15/1, đội Hình sự đặc nhiệm (phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận 7, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ cặp đôi Trần Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ quận 1) Ngô Thị Ngọc Nguyên (23 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Cặp đôi khi bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 10/1, nhóm ba phụ nữ đi bộ trên đường số 10, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, trong đó có một phụ nữ cầm túi xách. Lúc này Tuấn chở Nguyên áp sát giật túi xách nhưng không thành. Bất ngờ cặp đôi quay xe lại, cố tình lao vào nhóm ba người phụ nữ.

Đối tượng Nguyên nhảy xuống xe luôn miệng chửi bới nhóm phụ nữ và nói một trong ba người là “tiểu tam” giật chồng của Nguyên. Nhóm phụ nữ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nguyên lao vào nắm tóc, đánh người phụ nữ cầm túi xách.

Khi nhóm phụ nữ đánh trả lại Nguyên thì đối tượng Tuấn xuống xe, xông vào giằng co, đánh người. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, Tuấn ra tay giật sợi dây chuyển vàng và túi xách chứa tài sản của một người phụ nữ.

Bị đánh, nhóm ba phụ nữ bỏ chạy thoát thân. Tuấn và Nguyên lên xe gắn máy, tẩu thoát nhanh.

Cặp đôi chạy về thuê khách sạn ở phường Tân Quy, quận 7; lúc này chúng kiểm tra tài sản cướp được gồm có: một sợi dây chuyền vàng, một điện thoại hiệu IPhone X, 2,5 triệu đồng và một số giấy tờ của nạn nhân.

Sáng hôm đó, Tuấn và Nguyên mang dây chuyền vàng đi bán cho một tiệm vàng ở quận 7 được 6 triệu đồng nhưng trích ra 4 triệu đồng mua cặp nhẫn cưới. Hai hôm sau, cặp đôi mang điện thoại cướp được đi bán được 2 triệu đồng và cầm cố luôn cặp nhẫn cưới để lấy tiền mua ma tuý cùng sử dụng.

Khi tiếp nhận trình báo về vụ cướp, đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Mới đây, lực lượng công an phối hợp đã bắt giữ Tuấn và Nguyên.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, quen biết nhau rồi thuê khách sạn sống như vợ chồng. Để có tiền mua ma tuý sử dụng và trang trải tiền thuê khách sạn, tiền sinh hoạt phí, cả hai bàn nhau đi cướp giật tài sản.

Riêng về thủ đoạn cướp, cả hai bàn nhau dàn cảnh đánh ghen, nhắm vào những người phụ nữ đi trên đường. Khi xảy ra giằng co, xô xát, Tuấn lợi dụng tình hình hỗn loạn sẽ giật lấy tài sản của nạn nhân.

Để “săn mồi” cặp đôi này còn đeo bám theo các cặp tình nhân vừa đi ra khỏi khách sạn. Chính vì màn dàn cảnh đánh ghen của chúng mà một số người đi đường khi chứng kiến cũng “ngại” can thiệp. Một số nạn nhân vì nhiều lý do tế nhị, khi bị cướp cũng không trình báo công an.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân của cặp đôi này thì sớm liên hệ phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM để trình báo, hỗ trợ cho việc điều tra, xử lý các đối tượng.

Linh An