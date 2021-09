Trần Thị Huỳnh Như (20 tuổi, quê An Giang) trong lúc đi làm công nhân đã đâm một người phụ nữ bị thương nặng bị tòa án phạt tù. Sau đó Như bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho hay, đã bắt giữ Trần Thị Huỳnh Như, ngụ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn - người có lệnh truy nã về tội danh bị kết án “Cố ý gây thương tích”.

Trần Thị Huỳnh Như. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra, tháng 10/2018, trong lúc đi làm công nhân ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Huỳnh Như xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với một người phụ nữ. Như cùng một thanh niên khác cầm hung khí đâm người phụ nữ nói trên bị thương nặng.

Sau đó, Huỳnh Như bị TAND huyện Long Thành tuyên phạt 12 tháng tù. TAND huyện Long Thành ủy thác cho TAND huyện Thoại Sơn (An Giang) ra quyết định thi hành án đối với Huỳnh Như.

Trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án, Như bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 2/2020, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Trần Thị Huỳnh Như.

Sau khi bỏ trốn, Như đi nhiều nơi, rồi trở lại Đồng Nai làm công nhân. Sau đó, Như lấy chồng, sinh con.

Chiều 28/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ được Như khi cô ta đang trốn tại một nhà trọ ở TP Biên Hòa.

Như đã được di lý về An Giang và bàn giao cho cơ quan thi hành án hình sự để đưa đi chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.

Trước khi di lý Như về An Giang để thi hành án, Công an tỉnh An Giang đã gửi 2 triệu đồng để hỗ trợ gia đình mua sữa cho con nhỏ của cô ta.

T.Chí