Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Xiêm (SN 1993), trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.