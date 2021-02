Đang nhậu, lên cơn ngáo đá, Minh sát hại hai người nhậu cùng, trong đó có người anh ruột.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức hiện đang tạm giữ nghi can Phan Thanh Minh (SN 1988, ngụ ở địa phương) và chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Công an làm rõ vụ án mạng hai người đàn ông bị sát hại

Trước đó, sáng mùng một tết Tân Sửu (ngày 12/2), người dân phát hiện hai người đàn ông nằm chết tại ngôi nhà ở đường số 8, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, TP.Thủ Đức.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định hai nạn nhân là người địa phương gồm Phan Tấn Hồng (SN 19760 và Nguyễn Thanh Hưng (SN 1973).

Hai nạn nhân tử vong do đa chấn thương, trên người có nhiều thương tích do tác động ngoại lực.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ Phan Thanh Minh và qua đấu tranh, đến nay Minh đã thừa nhận hành vi.

Bước đầu xác định, tối 30 Tết (tức 11/2), Minh cùng Hồng (là anh ruột Minh), Hưng và một người khác tên Nam tổ chức ăn nhậu tại ngôi nhà nói trên. Nhậu được một lúc, ông Nam bỏ về trước, chỉ còn lại ba người.

Do uống khá nhiều dẫn đến say sỉn và trước đó đã sử dụng ma tuý nên Minh lên cơn ngáo đá. Minh đuổi đánh ông Hưng và người anh ruột. Minh còn nhặt đất đá trước nhà gói vào áo khoác và sử dụng để đập vào đầu của hai nạn nhân.

Ông Hưng, ông Hồng cũng say sỉn nên không còn khả năng chống trả và bị đánh tử vong tại chỗ.

Linh An