Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Gia Đức (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Trần Gia Đức thừa nhận là kẻ cướp giật kéo lê cô gái trên đường.

Nghi can Trần Gia Đức khi bị bắt giữ

Theo điều tra, trưa 6/1, chị T.K.H (SN 2002, quê Đồng Nai) cầm điện thoại đi bộ trên đường số 12, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân.

Đức chạy xe máy tiếp cận, giật lấy điện thoại Iphone 6 Plus trên tay chị H rồi tẩu thoát.

Hình ảnh cô gái bị kéo lê gây phẫn nộ

Lúc bị cướp giật, chị H níu vào sau xe của Đức và áo khoác ngoài vướng vào nên bị kéo lê trên đường. Bị kéo khoảng 500m, chị H buông tay ra được và té xuống đường, bị trầy xước nhiều phần trên cơ thể.

Diễn biến vụ cướp giật kéo lê cô gái trên đường được camera người đi đường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Xác định vụ việc xảy ra ở địa bàn quận Bình Tân nên Công an quận này vào cuộc điều tra, truy xét. Một ngày sau khi clip xuất hiện trên mạng, Công an đã bắt giữ nghi can Đức đang lẩn trốn tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà.

Trần Gia Đức có 2 tiền án về các tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Cướp giật táo tợn kéo lê cô gái trên đường phố Sài Gòn Đoạn clip thể hiện cô gái bị xe máy của tên cướp giật kéo lê trên đoạn đường dài, với tốc độ cao.

Phước An