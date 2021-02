Gã đàn ông làm nghề chạy xe ôm ở An Giang tổ chức đưa 5 người vượt biên trái phép sang Campuchia với giá 500.000 đồng/người.

Sáng 6/2, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Xuân (44 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú làm nghề chạy xe ôm) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nghi phạm Xuân tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, tối 28/1, lực lượng Công an huyện An Phú phát hiện Xuân đang tổ chức cho 5 người trú ở Đồng Nai, Thái Nguyên, Hải Phòng xuất cảnh trái phép sang Campuchia tại khu vực bến đò Cây Me (ấp An Hòa, xã Khánh An).

Tại cơ quan công an, Xuân khai nhận, trước đó có người đàn ông tên Tuấn gọi điện thoại cho gã để thuê chở 5 người, xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với giá 500.000 đồng/khách. Xuân đồng ý.

Sau đó, Xuân thuê thêm 2 người cùng chạy xe ôm đến khu vực bến đò Cây Me để đưa khách sang bên kia biên giới. Khi vừa tới nơi chưa kịp đưa khách xuống chiếc vỏ lãi chờ sẵn thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Đối tượng chạy vỏ lãi bị lực lượng công an truy đuổi, đã nhảy xuống sông, bơi qua Campuchia tẩu thoát.

H.Thanh