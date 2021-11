Ngành chức năng huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố, bắt giam nam thanh niên đánh nữ chủ quán vì bình luận luận trên mạng.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cấn Ngọc Phán tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, Cấn Ngọc Phán được xác định là người đã đánh dã man chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1991, ở thôn Bùng, xã Phùng Xá) - nữ chủ quán hải sản ở Thạch Thất khiến nạn nhân chấn thương sọ não, dập gan, hôn mê... gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/11, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Thạch Thất) phối hợp Công an xã Phùng Xá, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), bắt giữ Cấn Ngọc Phán khi người này đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2021, Cấn Ngọc Phán sử dụng tài khoản facebook có tên hiển thị "Thẩm Phán" vay của chị T. (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) 500.000 đồng. Sau đó, Phán không sử dụng tài khoản facebook "Thẩm Phán" nữa và chưa trả chị T số tiền đã vay.

Ngày 16/10, chị T vào facebook của mình đăng bài viết lên trang cá nhân của Phán với nội dung: "Phán ơi, chị nhắn tin không trả lời, sang chảnh lên em".

Sau đó, chị Nguyễn Thị Thủy đã vào bài viết của chị T. bình luận, nói Phán là chủ quán hát karaoke mà nợ tiền không trả.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 phút ngày 9/11, Cấn Ngọc Phán đến cửa hàng của chị Thuỷ, thấy chị đang ngồi một mình, Phán không nói gì, dùng chân đạp và đá liên tục vào mặt, đầu, ngực, sườn chị Thủy cho đến khi chị này ngã xuống nền quán và ngất đi. Sau đó, Phán bỏ trốn.

Chị Thuỷ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất rồi chuyển lên Bệnh viện 103 Hà Đông để cấp cứu, nhưng hiện vẫn đang hôn mê.

Kết quả thăm khám, chẩn đoán ban đầu xác định: Chị Thuỷ bị xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thuỳ IV độ I.

Quyết Nguyễn