Kẻ cướp dùng dao khống chế 2 nhân viên cửa hàng tiện lợi để cướp tài sản rồi nhanh chóng bỏ chạy thoát thân.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Anh Tuấn (SN 1997, quê Đắk Lắk, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Bước đầu, Tuấn thừa nhận là đối tượng thực hiện vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi, phường Tân Sơn Nhì vào tối 12/10.

Tuấn cầm dao vào cửa hàng tiện lợi

Và khống chế 2 nhân viên cướp tiền trong hộc tiền

Theo điều tra, gần 22h tối 12/10 Tuấn mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt, đội nón… đi vào cửa hàng tiện lợi Ministop ở đường Âu Cơ. Tuấn bất ngờ rút dao, khống chế 2 nhân viên cửa hàng, yêu cầu mở ngăn kéo hộc tiền.

Tuấn đã cướp 2,5 triệu đồng trong hộc tủ rồi bỏ chạy ra ngoài thoát thân.

Khi tiếp nhận trình báo, đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng vào cuộc. Qua trích xuất camera an ninh, Công an đã khoanh vùng được kẻ gây án và mới đây đã bắt giữ Tuấn.

Linh An