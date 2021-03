Ngay giữa ban ngày nhưng thấy Công ty tài chính VietBank không có nhân viên bảo vệ, đối tượng Thắng đã đột nhập vào trong trộm tài sản.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Đình Thắng (SN 2000, ngụ xã Đạo Nghĩa, huyện ĐăkLâp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nghi can Nguyễn Đình Thắng

Trước đó, 8h sáng 20/3, nhân viên công ty tài chính VietBank (đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình) phát hiện có dấu hiệu đột nhập vào các phòng làm việc của nhân viên tại lầu 1. Nhân viên kiểm tra thì phát hiện các phòng mất 5 máy tính xách tay và 1 ba lô.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera an ninh và nhận diện được kẻ trộm. Một ngày sau, Công an phát hiện nghi can Thắng, là người sống lang thang có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc.

Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận hành vi.

Thắng khai, sáng 20/3 khi đi ngang qua công ty tài chính VietBank, do thấy không có nhân viên bảo vệ nên đã lẻn vào trong trộm 5 máy tính xách tay và 1 ba lô.

Khánh đem tài sản trộm được vế cất giấu tại một tiệm Ineternet tại phường 13, quận Tân Bình. Sau đó, mang 2 máy tính đi bán để lấy tiền tiêu xài. Số tài sản còn lại, Thắng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Phước An