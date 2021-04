Phạm Ngọc Trung (SN 1993, trú phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa hôm nay (26/4) xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Trung về hành vi “dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Phạm Ngọc Trung. Ảnh: ANTĐ

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/4, Công an phường Quốc Tử Giám tiếp nhận tin báo của gia đình cháu T. (SN 2009, ở quận Đống Đa) về việc cháu bị Phạm Ngọc Trung có hành vi quấy rối, giở trò đồi bại. Sau đó, Trung đưa cho cháu T. 50.000 đồng và chở đến quán điện tử tại ngõ Thông Phong, dặn không được nói cho ai biết sự việc rồi bỏ đi.

Công an phường Quốc Tử Giám đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa lập hồ sơ xác minh, điều tra. Đến 16h ngày 17/4, Phạm Ngọc Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

An Phương