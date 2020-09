Nam kế toán trưởng ở Đồng Tháp lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình đã tham ô 200 tỷ đồng.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Tháp đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Thành (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Thành. Ảnh: Công an

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2017 đến tháng 4/2020, Thành là kế toán trưởng của một công ty nằm trong cụm công nghiệp Thanh Bình (Đồng Tháp).

Trong quá trình làm việc, Thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là kế toán trưởng của công ty để tham ô tài sản.

Tổng số tiền bị can Thành bị cáo buộc tham ô của công ty là khoảng 200 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Thành để phục vụ công tác điều tra.

H.Thanh