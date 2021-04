Nghi can bị bắt sau một tuần trốn chạy và thừa nhận sát hại bà chủ quán cà phê rồi đốt xác phi tang.

Nguồn tin cho hay, ngày 1/4 trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh bắt giữ nghi can Huỳnh Văn Được (SN 1992, quê Long An).

Bước đầu, Được thừa nhận đã sát hại nữ chủ quán cà phê rồi đốt xác phi tang vào thời điểm cách đây một tuần tại quán cà phê chòi ven quốc lộ 1 thuộc ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Nghi can Huỳnh Văn Được

Nghi can Được bị bắt giữ tại khu vực bến xe miền Tây. Được khai nhận, do cờ bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Rạng sáng 25/3, Được đến quán cà phê chòi bên quốc lộ 1 do chị T.H.H (SN 1991, quê Bạc Liêu) làm chủ. Thấy quán vắng khách, Được rút dao ra kề cổ uy hiếp chị H. để cướp.

Chị H. phản ứng, truy hô thì Được dùng dao tấn công, đâm lia lịa vào cổ, mặt của chị H. Kết quả giám định, chị H. bị đâm tổng cộng gần 100 nhát.

Sau khi sát hại chị H., Được phóng hỏa nhằm đốt xác phi tang. Trước khi rời đi, Được lục soát lấy đi 600 ngàn đồng.

Như đã thông tin, sáng 25/3, nhân viên quán cà phê chòi ở ven quốc lộ 1, xã Tân Quý Tây đến làm việc thì phát hiện tại phòng ngủ có thi thể người bị cháy.

Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng khoanh vùng nghi can Được nên tổ chức truy bắt.

Linh An