Người dân chứng kiến người đàn ông say xỉn có hành vi dâm ô bé gái 12 tuổi nên trình báo Công an.

Công an P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa chuyển giao nghi can N (SN 1981, ngụ ở địa phương) cho cơ quan CSĐT Công an quận để lập hồ sơ xử lý về hành vi “dâm ô trẻ em”.

Trước đó, chiều 3/7, N đi nhậu ở gần nhà tại KP.4, P.Hiệp Bình Phước sau đó đi qua nhà hàng xóm chơi. Tại đây, N gặp và trò chuyện với bé gái tên T (SN 2008).

N có hành vi ôm ấp, sờ mó và hôn bé T. Hàng xóm xung quanh chứng kiến liền trình báo công an.

Công an địa phương mời N lên làm việc và bắt giữ đối tượng để điều tra.

Phước An