Do xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ ở Tiền Giang ném "bom xăng" vào nhà chồng cũ rồi châm lửa đốt.

Ngày 25/3, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã bắt giữ bị can Kiều Ngọc Diễm (36 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Nghi can Diễm tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Diễm và chồng cũ là anh Lê Chí Cường (39 tuổi, ngụ phường 1, TP Mỹ Tho) xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 2/1, Diễm đến nhà chồng cũ cầm búa đập bể cửa sổ, ném chai thuỷ tinh chứa xăng vào nhà, châm lửa đốt. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc nên tri hô dập lửa. Công an vào cuộc điều tra. Sau đó, Diễm bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho đã ra quyết định truy nã đối với bị can Diễm. Mới đây, Diễm về nhà mẹ ruột ở huyện Tân Phú Đông thì bị công an bắt giữ.

Bắt người đàn ông 70 tuổi đốt nhà định giết người thân ở TP.HCM Vì buồn con cháu bỏ rơi mình, cụ ông thương binh 70 tuổi đã phóng hoả định giết những người thân.

T.Chí