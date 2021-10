Với vai trò là kế toán của một công ty, Nguyễn Thị Mỹ Lý tìm cách tiếp cận nhiều người nhằm tạo lòng tin. Sau đó nữ kế toán ngỏ ý vay tiền làm ăn rồi tìm cách chiếm đoạt.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Lý (37 tuổi, trú tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Bị can Lý nguyên là kế toán của một công ty tại thị xã Đức Phổ.

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Thị Mỹ Lý tìm cách tiếp cận, làm quen với nhiều người để tạo lòng tin. Sau đó, Lý bịa ra nhiều việc cần vốn đầu tư để vay mượn tiền. Nhiều người tin tưởng nên đã đưa cho Lý vay mượn số tiền trên 20 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền, Lý tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị can Nguyễn Thị Mỹ Lý bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 20 tỷ đồng (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Sau khi tạm giam bị can Nguyễn Thị Mỹ Lý, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi thông báo tìm người bị hại. Những ai từng bị Lý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để trình báo, phối hợp giải quyết.

Theo Dân trí