Gã đàn ông đang thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái trong con hẻm thì bị người nhà nạn nhân phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 9/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lâm Văn Tường (52 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nghi can Tường tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h hôm 19/3, sau khi nhậu, Tường đi ra hẻm cạnh bên nhà để đóng cửa rào thì thấy bé gái 6 tuổi (cháu bà con của Tường).

Tường ôm bé gái rồi đẩy nạn nhân vào vách tường để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc Tường thực hiện hành vi đồi bại, người nhà bé gái phát hiện bắt quả tang, trình báo với công an.

Tại cơ quan công an, Tường thừa nhận hành vi phạm tội, gã còn khai trước đó đã xâm hại tình dục bé gái nói trên một lần.

H.Thanh