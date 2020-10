Nhân viên theo dõi camera phát hiện kẻ trộm đột nhập FPT Shop nên báo công an vây bắt.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (SN 1988) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Công từng có 1 tiền án về tội này.

Đối tượng Nguyễn Văn Công bị bắt quả tang cùng tang vật 120 triệu đồng

Rạng sáng 29/10, nhân viên cửa hàng FPT Shop ở Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân xem hệ thống camera an ninh phát hiện có kẻ đột nhập cửa hàng. Khi nhận tin báo, công an phường phối hợp trinh sát Công an quận Thủ Đức triển khai lực lượng bao vây, bắt đối tượng.

Khi công an ập vào bên trong, kẻ trộm bỏ chạy nhưng đã bị khống chế nhanh gọn. Kiểm tra ba lô của Nguyễn Văn Công, công an thu giữ tang vật gồm: 120 triệu đồng, kìm, dao, xà beng…

Vị trí Công đột nhập vào FPT Shop

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Công thừa nhận hành vi.

Công khai, đã lên kế hoạch vụ trộm từ trước vì biết cửa hàng FPT Shop có chứa tiền mặt.

Rạng sáng 29/10. Công đeo khẩu trang che mặt, đeo găng tay, leo lên mái nhà, khoét lỗ từ trần nhà và đu dây từ trên xuống, đột nhập vào bên trong. Công dùng xà beng, kìm phá két sắt lấy 120 triệu đồng… cất vào ba lô.

Khi Công định tẩu thoát ra ngoài thì nhân viên cửa hàng quan sát camera an ninh phát hiện được nên báo công an. Công an tình nghi Công thực hiện nhiều vụ trộm khác nên đang đấu tranh, mở rộng điều tra.

Linh An