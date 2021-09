Vượt chốt kiểm soát dịch ở Đắk Lắk rồi trốn vào nhà trọ Hôm nay (6/9), Công an huyện Krông Búk, Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 người đàn ông vượt chốt kiểm soát dịch rồi trốn vào nhà trọ. Trước đó, khoảng 21h ngày 5/9, lực lượng tại chốt kiểm soát xã Chư Kbô, huyện Krông Búk đã ra tín hiệu yêu cầu xe ô tô BKS: 47A-38516 dừng lại để khai báo y tế. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà đạp ga bỏ chạy. Đến khoảng 2h sáng 6/9, Công an huyện Krông Búk đã phát hiện chiếc xe ô tô này và những người trên xe đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc thôn 12, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk. Người điều khiển phương tiện trên là anh N.S.H. (35 tuổi, trú tại thôn An Bình, xã Chư Kbô). Người này khai với cơ quan công an, do chưa hiểu rõ về Chỉ thị 16 nên đã tăng ga bỏ chạy để không bị kiểm tra.