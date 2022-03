Do xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên ở Biên Hòa mang hung khí, súng hẹn gặp nhau hỗn chiến gây náo loạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều nay (11/3) vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn ở Biên Hòa - Ảnh: CACC

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Quang Hà (biệt danh Hà Lép, SN 1988), Bùi Ngọc Trí (SN 1993), Phạm Thanh Tuấn (SN 1991), Trần Văn Chiến (SN 1999) và Lại Văn Lương (SN 1985, cùng ngụ Đồng Nai).

Đây là nhóm đối tượng cầm đầu vụ nổ súng, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn trước siêu thị Big C (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) vào ngày 1/3.

Theo điều tra, vào ngày 28/2, Nguyễn Tấn Sang (bạn của Hoàng Văn Danh, SN 1991) và K Thị Mỹ Linh (bạn gái của Phạm Thanh Tuấn) xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn ở TP Biên Hòa.

Đến sáng 1/3, Danh gọi điện cho Tuấn hẹn đến khu vực siêu thị Big C để đánh nhau. Khi đi, Tuấn rủ thêm 4 thanh niên khác mang theo dao tự chế, Danh rủ thêm một nhóm khoảng 8 người đến khu vực siêu thị Big C như đã hẹn.

Tại đây, hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí và súng công cụ hỗ trợ xông vào hỗn chiến. Trong quá trình rượt đuổi, nhóm của Danh đã nổ khoảng 10 phát súng.

Qua khám nghiệm, công an thu giữ 10 vỏ đạn, 1 viên đạn cao su, 3 dao tự chế, 1 tuýp sắt. Cơ quan công an cũng an tạm giữ 2 xe ô tô do nhóm Tuấn sử dụng chở đi đánh nhau.

Bắt khẩn cấp nhóm nam nữ hỗn chiến bằng súng gây náo loạn ở Biên Hòa Xảy ra mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên nam nữ ở TP Biên Hòa hẹn nhau đến trước một siêu thị rồi dùng súng và hung khí hỗn chiến.

Xuân An