Công an TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) hôm 25/11 cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Đức (18 tuổi, trú tại tổ 4, phường An Tường) về hành vi Cướp tài sản.