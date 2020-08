Đoàn Ngọc Huy, kẻ đốt vợ ở Thái Bình vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người.

Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1982), trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương để điều tra về tội giết người, quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 19h45 ngày 23/8/2020, Đoàn Ngọc Huy dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt vợ mình là chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1983). Hậu quả, chị Hương bị bỏng rất nặng. Ngay sau khi gây án, Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đầu thú. Bản thân Huy cũng bị bỏng ở tay và được công an chuyển lên bệnh viện để xử lý vết thương.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Ông Phạm Quang Nhự, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết, chị Hương bị bỏng khoảng 90% cơ thể và được chuyển lên bệnh viện bỏng ở Hà Nội để điều trị. Hiện sức khỏe của nạn nhân rất yếu.

Được biết, vợ chồng Huy vừa mới xây xong ngôi nhà mới. Họ có với nhau 3 người con, cháu bé nhất mới 3 tuổi.

Hoài Anh