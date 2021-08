Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam người nuôi 14 cá thể hổ trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành.



Chiều nay 11/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, viện đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Bị can Nguyễn Văn Hiền, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành đã nuôi nhốt 14 cá thể hổ trái phép.

Ngoài ra, Công an huyện Yên Thành tạm giữ bà Nguyễn Thị Định (SN 1971), xóm Phú Đô, xã Đô Thành - người nuôi ba con hổ.

Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ nuôi 14 cá thể hổ trái phép

“Trong 17 con hổ phát hiện nuôi ở 2 gia đình được tách ra làm hai vụ án khác nhau. Hộ nuôi 14 con do Công an tỉnh Nghệ An thụ lí. Hộ nuôi 3 con hổ còn lại do Công an huyện Yên Thành điều tra từ đầu” – nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nghệ An cho biết.

Như tin đã đưa, lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành vào sáng 4/8.

Chủ cơ sở thứ nhất là ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và bà Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực, nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành.

Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, xóm Phú Xuân) và ông Lê Văn Hậu (Công an viên xã Đô Thành) nuôi nhốt 3 con hổ.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục điều tra.

Công an Nghệ An lên kế hoạch kỹ lưỡng, việc hổ chết là ngoài ý muốn Chiều nay 9/8, tại cuộc họp báo do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, Công an Nghệ An đã thông tin về việc tổ chức chuyên án, bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt.

Quốc Huy