Giám đốc doanh nghiệp cùng 2 phó giám đốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù dự án, qua đó lừa đối tác để chiểm đoạt 29,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Bùi Thế Sơn, Giám đốc công ty đã chỉ đạo 2 Phó Giám đốc là Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập “khống” danh sách 14 hộ dân nằm trong diện đền bù, bồi thường tái định cư của dự án khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng của công ty CP Đầu tư và phát triển Kim Oanh, TP.HCM.



Các bị can từ trái qua, gồm: Bùi Thế Sơn, Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh đối với 3 bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

