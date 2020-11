Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý 2 vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo những cá nhân trong gia đình ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt tài sản.

Mua bán tài sản hay vay nóng?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị có chỉ đạo các sở ngành liên quan và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động như: giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất... liên quan đến Cty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (trụ sở xã Lộc An, huyện Long Thành) và Dự án Khu dân cư (KDC) dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Thời hạn của việc phong toả cho đến khi có ý kiến của cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Được biết, đây là động thái của Bộ Công an trong quá trình xác minh nội dung đơn của ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Cty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo cha con ông Trần Quý Thanh và một số cá nhân liên quan.

Theo hồ sơ, năm 2017 Cty Kim Oanh Đồng Nai do ông Lâm làm đại diện, thoả thuận mua 100% vốn điều lệ của Cty Minh Thành Đồng Nai do ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang và một cá nhân khác đứng tên sở hữu. Giá mua là 530 tỷ đồng, gồm phần vốn điều lệ và các dự án mà Cty Minh Thành Đồng Nai đang sở hữu; trong đó có dự án tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chỉ đạo phong toả tài sản để phục vụ công tác điều tra

Theo thoả thuận, Cty Minh Thành Đồng Nai sau khi hoàn tất các thủ tục dự án, sẽ chuyển nhượng 100% cổ phần cho Kim Oanh Đồng Nai. Đến tháng 12/2019, Kim Oanh Đồng Nai đã thanh toán 265 tỷ đồng và nhận 50% cổ phần của Minh Thành Đồng Nai, đồng thời đang thoả thuận chuyển nhượng 50% còn lại.

Theo đơn tố cáo, để thực hiện thoả thuận mua - bán, thông qua người môi giới, ông Lâm - đại diện Kim Oanh Đồng Nai tìm đến vay 350 tỷ đồng từ bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (đều là con gái của ông Trần Quý Thanh), với lãi suất 3%/tháng.

Điều kiện cho khoản vay trên là 2 hợp đồng mua bán. Cụ thể, ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang ký hợp đồng bán 50% cổ phần công ty Minh Thành Đồng Nai cho bà Bích, bà Phương và Cty TCS với giá 115 tỷ đồng; Cty Kim Oanh Đồng Nai cũng bán 50% cổ phần vừa mua, với giá 235 tỷ đồng.

Các bên còn thoả thuận, khi khoản vay 350 tỷ đồng được trả đúng hạn, bà Bích, bà Phương và Cty TCS sẽ bán lại 100% cổ phần cho các bên bán.

Theo đại diện Kim Oanh Đồng Nai, việc trả lãi định kỳ thể hiện bằng giấy tờ đặt cọc mua cổ phần và thực chất không có giao dịch mua bán, các bên chỉ làm hợp đồng giả cách mua 100% cổ phần với giá 350 tỷ đồng. Trong khi đó giá thực chất cao hơn nhiều lần, minh chứng năm 2017 Kim Oanh Đồng Nai đã thoả thuận giá mua lên đến 530 tỷ đồng.

Giữa tháng 8/2020, thông qua tài khoản tên Nguyễn Thị Ánh, Cty Kim Oanh Đồng Nai gửi 350 tỷ đồng vào tài khoản bà Trần Uyên Phương, trên danh nghĩa là mua cổ phần nhưng thực chất là trả nợ gốc. Bà Phương xác nhận nhưng vài ngày sau hoàn trả lại, tuyên bố không chấp nhận việc trả tiền, mua cổ phần. Lý lẽ đưa ra là bà Ánh không đại diện cho Cty Kim Oanh Đồng Nai và Cty này chỉ có quyền mua 50% cổ phần.

Đại diện Kim Oanh Đồng Nai cho biết, đang bị ép mua lại cổ phần giá cao rất nhiều lần. Hiện tại bà Bích, bà Phương và Cty TCS sở hữu 100% cổ phần, còn Cty Kim Oanh Đồng Nai có nguy cơ mất trắng tài sản.

Khi tiếp nhận đơn tố cáo của đại diện Kim Oanh Đồng Nai, nhận thấy có nhiều bất thường trong thương vụ trên, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc. Bước đầu, Bộ Công an gửi văn bản đề nghị chính quyền Đồng Nai phong toả các tài sản liên quan để phục vụ điều tra.

Phong toả 29 thửa đất, điều tra đơn tố lừa đảo

Trong vụ việc khác, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đang điều tra đơn của một cá nhân tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt khu đất ở đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Liên quan đến vụ việc, cuối tháng 3/2019 đến nay, TAND quận Bình Tân đã ra quyết định phong toả 29 thửa đất do bà Phương đứng tên.

Khu đất đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân đang bị áp dụng lệnh phong tỏa của tòa án

Theo tố cáo, tháng 8/2018 ông Nguyễn Văn Chung thoả thuận mua lô đất hơn 3.000m2 tại đường Hồ Học Lãm của ông Lâm Hoàng giá 70 tỷ đồng. Ông Chung đã thanh toán 38,5 tỷ đồng.

Đến hạn thanh toán số còn lại, nhưng giai đoạn cận Tết, ông Chung không kịp xoay tiền nên thông qua người môi giới đã tìm đến Nguyễn Phi Long để vay tiền.

Sau đó, 2 bên thoả thuận cho ông Chung vay 35 tỷ đồng. Điều kiện là, ông Lâm Hoàng vẫn còn đứng tên chủ sở hữu, ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho bà Trần Uyên Phương với giá 11 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Chung ký hợp đồng thế chấp 1 khu đất khác để vay của ông Long 24 tỷ đồng.

Giữa tháng 11/2019, các bên gặp nhau tại phòng công chứng ở quận 5. Theo khai báo của ông Lâm Hoàng, ông không biết Trần Uyên Phương là ai. Tại văn phòng công chứng, ông được cho xem hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký sẵn của bà Phương nhưng không có mặt bà này.

Được ông Chung thuyết phục ký hợp đồng giả cách mua bán để nhận khoản tiền mua bán đất còn lại nên ông Hoàng ký tên. Chiều hôm đó, ông Hoàng nhận tổng cộng 26,5 tỷ đồng do tài khoản bà Phương và Long chuyển vào.

TAND quận Bình Tân có quyết định phong toả tài sản là 29 thửa đất do bà Trần Uyên Phương đứng tên

Theo ông Chung, Long còn chuyển cho ông 3,65 tỷ đồng. Lý giải của ông là khoản vay 35 tỷ đồng, những người trên chuyển cho ông Lâm Hoàng phần lớn, sau khi trừ tiền lãi 3 tháng và phí môi giới, ông còn nhận 3,65 tỷ đồng.

Tại văn phòng công chứng, ông Chung và ông Lâm Hoàng có thêm thoả thuận, khu đất do ông Hoàng quản lý giúp, sẽ bàn giao khi ông Chung ra sổ mới.

Cuối tháng 3//2019, ông Chung liên hệ ông Long, bà Phương đề nghị trả 35 tỷ đồng để nhận lại tài sản. Nhưng ông bất ngờ khi được nghe thông báo, đó là quan hệ mua bán chứ không vay mượn gì cả.

Bước đầu, ông Chung khởi kiện bà Phương, ông Long ra TAND Q.Bình Tân. Trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, hợp đồng vay vốn và hợp đồng cầm cố nhà, TAND Q.Bình Tân đã ra quyết định phong toả khu đất ở đường Hồ Học Lãm đã được tách thành 29 thửa do bà Phương đứng tên.

Bà Phương có bản tự khai ở toà, không biết ông Chung là ai? Mua khu đất với giá 26,5 tỷ đồng từ ông Lâm Hoàng và đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Nhưng thực chất hợp đồng mua bán ký với ông Lâm Hoàng thể hiện giá chỉ là 11 tỷ đồng.

Cho rằng mình bị lừa đảo trắng trợn, ông Chung tố cáo bà Phương và ông Long đến Bộ Công an và cơ quan này đã thụ lý, điều tra.

