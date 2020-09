Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch hơn ba nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, TP thông qua trang web bong88.com. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, số tiền đánh bạc lên đến trên ba nghìn tỷ đồng.

Tối ngày 23/9, Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp 30 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan.

Sau khi khám xét đã thu giữ bốn xe ô tô, số lượng lớn tiền mặt, hàng trăm thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng, sổ sách, tài liệu, đồ vật khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hai khẩu súng, 24 viên đạn, kèm theo đó là công cụ hỗ trợ gồm ba thanh kiếm, một bình xịt hơi cay. Qua đấu tranh cho thấy, trong đường dây có nhiều đối tượng hình sự, hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi và hoạt động có tính chất xã hội đen.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua nhà cái bong88.com. Các đối tượng đánh bạc trực tiếp tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến trên trang web bong88.com.

Hiện tại, Bộ Công an đang phối hợp, chỉ đạo công an địa phương điều tra mở rộng vụ án và tiếp tục đấu tranh quyết liệt đối với loại tội phạm này.

Các tang vật thu được thông qua quá trình khám xét. Ảnh: Bộ Công an.

Trang web bong88.com là trang đánh bạc trực tuyến, máy chủ được đặt tại Mỹ, giao diện thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt tổ chức các hình thức đánh bạc gồm: Thể thao (cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt,…), casino, xổ số.

Đoàn Bổng