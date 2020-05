Tử vong sau một cuộc nhậu, tuy nhiên gần 3 tháng trôi qua, cái chết của ông Phạm Ngọc Hà (SN 1960, trú tại thôn Miếu Gỗ, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vẫn chưa được làm rõ.

Đại diện cơ quan CSĐT Công an TP Phúc Yên cho biết, liên quan đến cái chết của ông Phạm Ngọc Hà vào ngày 11/2, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu cơ quan giám định pháp y tỉnh Vĩnh Phúc trả lời nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Từ đó, có căn cứ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 10h ngày 11/2, ông Phạm Ngọc Hà và ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, ở cùng địa phương) gặp nhau tại một quán ăn trên địa bàn xã Ngọc Thanh.

Trong khi uống rượu, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Ông Dũng có lời nói xúc phạm với ông Hà.

Mặc dù đã được can ngăn, nhưng khi thấy con trai mình là Phạm Ngọc Huy tới quán và bị một số người đẩy ngược về phía ô tô, ông Hà lao đến định đánh ông Dũng. Do sức vóc to khỏe hơn nên ông Dũng đấm liên tiếp khoảng 4-5 cái về phía đầu ông Hà.

Ông Hà ngã ra đất bất tỉnh, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại

Ngay sau đó, Công an TP Phúc Yên đã vào cuộc điều tra.

Nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ

Đến ngày 15/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Phúc Yên ra thông báo kết luận giám định số 166 để thông báo cho gia đình.

Theo người nhà ông Hà, thông báo kết luận giám định cho biết: “Các thương tích bên ngoài cơ thể của Phạm Ngọc Hà chỉ là một trong những yếu tố thuận lợi gây nên cái chết”.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: Vì sao ông Hà chết? Chết do bệnh lý hay do nguyên nhân nào khác thì vẫn chưa được làm rõ.

Trao đổi với PV, đại diện cơ quan CSĐT Công an TP Phúc Yên cho biết thêm: Sau khi xô xát, được can ngăn thì ông Hà quỵ xuống, quỵ xuống từ từ nên việc nạn nhân tử vong là một vấn đề khoa học phải nghiên cứu.

Người nhà nạn nhân cho rằng, kết luận giám định còn chung chung, nhiều điểm chưa rõ

Anh Phạm Ngọc Huy, con trai nạn nhân, cũng là người có mặt tại hiện trường cho hay: “Bố tôi ngã theo hướng nằm sấp. Ngay lúc đó, ông đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, mắt trợn, hai tay với với lên phía đầu nên tôi cùng mọi người vội vàng đưa ông tới BV Phúc Yên cấp cứu”.

Ông Lê Sỹ Toản - người bế ông Hà lên xe và đi cùng tới bệnh viện cũng xác nhận điều này. Theo ông Toản, ông Hà lúc đó đã không biết gì. “Lên xe được khoảng 10 phút, vừa đi tôi vừa day huyệt ở mũi cho ông Hà nhưng chưa kịp tới bệnh viện thì thấy có tiếng khẹc khẹc, sờ thì thấy một bên mông ướt”, ông Toản kể.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay, quãng đường từ nơi xảy ra sự việc tới bệnh viện chỉ gần 20 phút nhưng khi tới bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ BV Đa khoa Phúc Yên thông báo ông Hà đã ngừng thở khoảng 10 phút trước khi tới bệnh viện (trùng với thời điểm ông Toản phát hiện nạn nhân ướt quần - PV) và khuyên gia đình nên chuẩn bị hậu sự.

“Bác sĩ còn nói đưa nhanh về còn kịp, không nên lãng phí thời gian nhưng với tâm lý còn nước còn tát nên gia đình tôi vẫn cố hết sức đưa ông xuống Hà Nội. Các bác sĩ ở viện 108 chụp chiếu cũng nói không còn cách nào cứu chữa nên chỉ tiêm thuốc duy trì mạch và bóp bóng để đưa về tới nhà. Từ lúc xảy ra cho đến khi qua đời, bố tôi không tỉnh lại lần nào nữa”, con trai nạn nhân cho biết.

Lãnh đạo BV Đa khoa Phúc Yên cho biết, sáng 11/2 bệnh viện cấp cứu bệnh nhân Phạm Ngọc Hà do người nhà đưa đến trong tình trạng ngừng tuần hoàn, cấp cứu tim cập trở lại, phát hiện xuất huyết não rồi chuyển đi bệnh viện 108.

