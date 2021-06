Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Lê Trọng Nghĩa (SN 1993, ngụ quận 1) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi mua bán súng đạn và công cụ hỗ trợ.

Trước đó, chiều 4/6, Tổ Hình sự đặc nhiệm của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận đi tuần tra địa bàn, phát hiện một thanh niên nghi vấn đi xe máy trên đường Phan Đăng Lưu nên đeo bám theo. Đến khu vực cầu Kinh Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh), trinh sát đã quyết định dừng xe để kiểm tra hành chính đối với thanh niên này.

Đối tượng Lê Trọng Nghĩa

Số tang vật Công an thu giữ

Nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe nên tổ công tác đưa về trụ sở Công an pường 26 để làm rõ. Tại đây, qua kiểm tra nhanh, thanh niên có kết quả dương tính với ma tuý.

Nghĩa thừa nhận kiếm sống bằng nghề mua bán súng đạn, các loại công cụ hỗ trợ và hung khí khác. Hàng được Nghĩa cất giữ tại một căn nhà ở đường Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận.

Tổ Hình sự đặc nhiệm, Công an quận Bình Thạnh ngay sau đó phối hợp cùng Công an phường 2, quận Phú Nhuận khám xét căn nhà nói trên. Tại đây, Công an thu giữ tang vật gồm: 5 cây súng ngắn, 1 cây súng dài, nhiều hộp chứa đạn, 1 bình xịt hơi cay và 1 số đao, kiếm...

Lê Trọng Nghĩa khai, số súng đạn, công cụ hỗ trợ được Nghĩa tìm mua trên mạng sau đó về độ chế, bán lại để kiếm lời.

Nghĩa từng bị Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ vào năm 2018 về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Và năm 2020, Công an quận 10 đưa Nghĩa đi cai nghiện ma tuý bắt buộc.

Cảnh sát Hà Nội bắt giữ người đàn ông có mang súng bút Cảnh sát bắt giữ người đàn ông có tiền án, đi xe máy mang súng bút trên người.

Phước An