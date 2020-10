Thủ đoạn của cặp đôi là dùng bạc mạ vàng rồi chọn tiệm vàng nào không có máy móc nào kiểm tra để cầm cố, lừa chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an quận Bình Tận, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự Dương Thị Bích Liên (SN 1986, quê An Giang) để xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an đang truy bắt đồng phạm của Liên cũng là kẻ chủ mưu Đặng Văn Quý (SN 1987, cũng quê An Giang).

Nghi can Dương Thị Bích Liên

Tang vật bạc mạ vàng bên ngoài mà nhìn bằng mắt thường hay không có máy móc kiểm tra sẽ dễ nhầm lẫn như vàng thật

Trước đó, trưa 17/10 Liên mang 1 dây chuyền vàng và 1 lắc tay vàng đến tiệm vàng D.P ở đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân đề nghị cầm cố tổng cộng 67 triệu đồng. Khi kiểm tra, nhân viên tiệm vàng nghi vấn đây là vàng giả, vàng kém chất lượng nên giữ Liên lại và trình báo Công an địa phương đến, đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Liên thừa nhận, 2 món trang sức trên là bạc mạ vàng, mà Liên dùng để lừa tiệm vàng D.P. Liên còn khai ra kẻ chủ mưu là Đặng Văn Quý như nói trên.

Đáng nói, Liên và Quý đã lừa tiệm vàng D.P đến lần thứ 5 thì mới bị bắt giữ.

Theo khai báo của Liên, giai đoạn tháng 9/2020 khi gặp nhau, Quý bàn bạc với Liên về thủ đoạn lừa các tiệm vàng ở TP.HCM. Cụ thể, Quý sẽ chuẩn bị trước một số trang sức là bạc mạ vàng bên ngoài để giao cho Liên đi cầm cố, lừa các tiệm vàng. Liên đồng ý và góp vốn 30 triệu đồng cho kế hoạch này.

Giữa tháng 9, Quý chi 26,5 triệu đồng để mua 1 lắc tay bằng vàng 9999, trọng lượng 5 chỉ. Lắc tay này vàng thật, Quý giao cho Liên mang đến tiệm vàng D.P để cầm cố với giá 21 triệu đồng rồi bỏ luôn.

Vụ làm ăn lỗ này, thực chất Quý và Liên muốn tìm hiểu xem tiệm vàng D.P có máy móc kiểm tra chất lượng vàng hay không. Khi biết tiệm không có thiết bị kiểm tra thì cặp đôi quyết định ra tay.

Từ đó đến nay, chưa đầy 1 tháng, Quý và Liên 4 lần mang nữ trang dây chuyền, lắc tay loại bạc mạ vàng bên ngoài đến tiệm vàng D.P cầm cố. Tổng cộng chúng chiếm đoạt của tiệm vàng 134 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Mỗi lần, Quý đều chở Liên đi nhưng đứng cách tiệm vàng 100m để Liên xuống xe đi bộ vào. Đến lần thứ 5 vào trưa 17/10 khi Liên bị bắt giữ thì ở bên ngoài, Quý kịp thời tẩu thoát.

Liên còn khai nhận, trước đó đã cùng Quý dùng thủ đoạn này lừa 1 tiệm vàng ở Tiền Giang chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Liên từng bị bắt giữ vì chiêu trò lừa đảo này nhưng vì lý do nhân đạo nên được Công an giải quyết cho tại ngoại hầu tra. Nhưng Liên bỏ lên TP.HCM cùng Quý thực hiện chiêu lừa tinh vi nói trên.

Công an đang truy lùng đối tượng Đặng Văn Quý. Công an cũng đề nghị tiệm vàng nào là nạn nhân của cặp đôi Liên - Quý thì liên hệ Công an quận Bình Tân trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Khai báo bất ngờ vụ cô gái cướp 2,1 tỷ đồng tại ngân hàng Techcombank Khi bị bắt, Phùng Thị Thắng khai là phần tử phá hoại nhưng sau đó thừa nhận đi cướp để giải quyết nợ nần do vay mượn nhiều người để thực hiện ước mơ bước chân vào showbiz.

Linh An