Lê Ngọc Thanh, 40 tuổi, ở An Giang cùng chồng bị khởi tố do cầm dao đâm người trong lúc nhậu.

Sáng 22/6, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Mới, An Giang đã khởi tố bị can Lê Ngọc Thanh và Huỳnh Trọng Đức, 37 tuổi (chồng của Thanh), cùng ở xã Hòa Bình để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thanh bị bắt giam, còn Đức được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, do có bệnh.

Nghi phạm Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 2, Phạm Thanh Đằng, 39 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đến nhà vợ chồng Thanh nhậu.

Trong lúc nhậu, Thanh nhắc lại chuyện Đằng bảo lãnh cho một người quen mượn 20 triệu đồng những không thấy trả.

Đằng nói không biết gì về số tiền đó nên hai bên xảy ra cự cãi. Đức cầm dao gọt trái cây chém vào mặt Đằng.

Đằng bỏ chạy ra ngoài rồi cầm ống tuýp sắt quay lại tìm Đức. Lúc này, Thanh từ phía sau xông vào nắm cổ Đằng, cầm dao đâm vào lưng của bạn nhậu.

Đằng được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 12%.

Thiện Chí