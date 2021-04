Đây là đường dây chuyển ma tuý từ Campuchia về tập kết tại TP.HCM để tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04) Bộ Công an thông tin, vừa sơ kết chuyên án mang bí số 221H do đơn vị này làm chủ công, phối hợp cùng công an một số tỉnh, thành phía Nam, triệt phá một đường dây ma tuý quy mô lớn.

Đây là chiến công lớn trong kế hoạch số 486/KH-BCA-C04 ngày 18/11/2020 do Bộ Công an phát động về việc “tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam”.

Lượng ma tuý khủng được thu giữ trong chuyên án 221H của Cục C04

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt kế hoạch 486, Cục C04 phát hiện có một đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Đường dây này chuyển hàng qua đường tiểu ngạch ở biên giới Tây Nam, có kho tập kết ở khu vực Sài Gòn và từ đây tiêu thụ ở thị trường nội địa, giao cho các đại lý cấp dưới.

Cục C04 xác lập chuyên án. Sau hai tháng ròng rã, trinh sát nhận diện đầy đủ các mắt xích quan trọng và quyết định cất lưới.

Tối 4/4, trinh sát ban chuyên án phối hợp với lực lượng Công an TP.HCM phục kích, bắt giữ hai đối tượng là Diệp Trọng Hiếu (SN 1988) và Tăng Minh Trí (SN 1986) đang mua bán ma tuý. Công an thu giữ 5g ma tuý tổng hợp. Khám xét nơi ở của Trí, ban chuyên án thu giữ thêm 100g ma tuý tổng hợp dạng đá.

Cũng tối hôm đó, ban chuyên án đồng loạt khám xét, bắt giữ khẩn cấp các đối tượng trong đường dây. Cụ thể, tại khách sạn Y.T ở quận 10, trinh sát bắt giữ đối tượng Phan Thị Thanh Nhàn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú).

Thời điểm bị bắt giữ, Nhàn cất giấu ma tuý trong thú nhồi bông để chuẩn bị đi giao hàng.

Có nhiều loại ma tuý khá mới mẻ trên thị trường

Từ khai báo của Nhàn, ban chuyên án khám xét nhanh một nhà kho ở đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Tại đây, công an thu giữ lượng tang vật khủng gồm: 49 bánh heroin, 13kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 11 ngàn viên ma túy tổng hợp, 1 ngàn lọ ma túy dạng nước (còn gọi là ma túy “nước biển”), 5 ngàn gói ma túy dạng bột (còn gọi là ma túy “trà ô long” và “đông trùng”)…

Qua điều tra mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1993), là mắt xích quan trọng trong đường dây.

Với thành tích này, Bộ Công an có bằng khen và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục C04 Bộ Công an

Tại hội nghị sơ kết ba tháng thực hiện kế hoạch 486 tổ chức tại TP.HCM vào sáng nay (13/4), Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 thông tin, đã triệt phá 1.191 vụ (trong đó có 65 chuyên án), bắt 1.662 đối tượng. Lực lượng công an thu giữ lượng vật chứng gồm: 116 ngàn viên ma tuý tổng hợp, hơn 590kg ma tuý tổng hợp, 100 bánh và 65kg heroin, 60kg cần sa, 5.000 cây cần sa, 3,4 kg cocain, 1 lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn….

Công an truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có những đối tượng trốn truy nã 24 năm. Công an các địa phương đấu tranh triệt phá 256 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma tuý, bắt 432 đối tượng có liên quan.

Riêng Cục C04 đã đấu tranh khám phá thành công 6 chuyên án, bắt 29 đối tượng; thu giữ 224kg ma tuý cùng hơn 106 ngàn viên ma túy tổng hợp, 100 bánh heroin.

Thiếu tướng Viện nhận định, thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy trong nước cũng như trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, không dừng ở phạm vi lãnh thổ một quốc gia mà có tính toàn cầu, có sự móc nối xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu “xã hội đen.

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đặc biệt, số người nghiện, người sử dụng ma túy tăng nhanh, đáng báo động là độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa. Mặt trận đấu tranh của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng nóng bỏng, cam go, khốc liệt…

