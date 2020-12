Thanh niên 21 tuổi đến nhà cô ruột chơi rồi cạy tủ trộm 4,4 lượng vàng cùng hơn 17 triệu đồng.

Ngày 4/12, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Quyết Thắng (21 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Thắng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra, mới đây, Thắng chạy xe máy đến nhà cô ruột là bà Trương Thị Phúc (52 tuổi, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) chơi.

Đến nơi, Thắng thấy gia đình cô ruột đi vắng nên nảy sinh trộm cắp tài sản. Thắng biết cô ruột để chìa khóa cặp hông nhà nên lấy mở cửa đi vào bên trong.

Nam thanh niên mở khoá tủ lấy đi nhẫn, dây chuyền, lắc, tổng cộng khoảng 4,4 lượng vàng và 17,5 triệu đồng. Tổng trị giá khoảng 220 triệu đồng.

Thắng mang vàng về nhà cất giấu, sau đó đến tiệm vàng ở TP Cần Thơ bán 1,8 lượng vàng để lấy tiền trả nợ, tiêu xài.

Công an huyện Bình Tân nhận tin báo đã vào cuộc xác minh, điều tra, truy xét thủ phạm. Thắng thấy công an điều tra nên ra Công an xã Tân An Thạnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thiện Chí