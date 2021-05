Quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên ở Bình Dương đưa 3 người Trung Quốc về nhà mình để thu tiền, không khai báo y tế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Danh Tường (24 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trần Danh Tường tại cơ quan công an

Theo điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, ngày 15/4, Tường điều khiển xe ô tô đến khu vực ngã tư An Sương (Q.12, TP.HCM) để đón 3 người quốc tịch Trung Quốc.

Sau đó, Tường chở 3 người này về nhà mình tại phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để ở.

Đáng nói, dù biết 3 người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng Tường vẫn sắp xếp chỗ ăn, ở hàng ngày cho những người này với giá 2 triệu/ngày.

Đến ngày 19/4, Công an phường Tương Bình Hiệp kiểm tra hành chính căn nhà của Tường thì phát hiện 3 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa những người này đi cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Sau thời gian cách ly, cơ quan chức năng đã tiến hành trục xuất 3 người Trung Quốc nói trên về nước theo quy định. Riêng Tường đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra.

Xuân An