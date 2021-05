Xảy ra mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ở Tây Ninh dùng dao sát hại vợ và con gái 8 tuổi rồi tự tử nhưng bất thành.

Trao đổi với PV chiều nay (26/5), Thượng tá Nguyễn Hai Mừng - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong, nghi can của vụ án bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.N

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình nên Nguyễn Văn Hoàng (SN 1982, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu) dùng dao sát hại vợ là chị D.T.T (SN 1982) và cháu N.T.T.N. (SN 2013).

Sau khi đâm gục vợ con, Hoàng dùng dao tự đâm vào người để tự tử nhưng bất thành.

Đến rạng sáng, Hoàng tỉnh dậy lấy điện thoại gọi cho người quen thông báo mình vừa gây án mạng, nhờ báo cơ quan công an.

Khi người dân cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì phát hiện thi thể chị T. và cháu N. nằm trong nhà. Riêng Hoàng bị thương nặng được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo công an, đến chiều nay nghi can Hoàng vẫn đang được cấp cứu, tình trạng sức khỏe rất nguy kịch. Hiện cơ quan công an đang giám sát tại bệnh viện, chờ lấy lời khai của nghi can để xác định nguyên nhân.

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định vụ án mạng có thể do mâu thuẫn gia đình.

Xuân An