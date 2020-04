Cô gái 28 tuổi tung tin nhảm có người chết vì dịch Covid-19 và nói xấu, bôi nhọ chế độ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước bị đề nghị truy tố.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Ngọc Phú

Theo kết luận điều tra, hôm 25/2, lực lượng An ninh Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook “James Ng” đăng tải bài viết có nội dung là “mới nhận được tin hôm nay có người chết vì coronavirus ở Việt Nam, sao không thấy tờ báo nào viết hết vậy…”. Nội dung sai sự thật này gây hoang mang dư luận.

Công an quận Ninh Kiều xác minh và mời chủ tài khoản Facebook nói trên là Ngọc Phú lên làm việc.

Công an xác định trong tháng 1 và 2, Ngọc Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết có nội dung sai sự thật về dịch Covid-19 và nói xấu, bôi nhọ chế độ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Tại cơ quan công an, Ngọc Phú đã tỏ thái độ ăn năn hối cải và thừa nhận đã đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung không đúng sự thật về dịch Covid-19, xuyên tạc xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Bắt đối tượng hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân Công an An Giang bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Thành về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thiện Chí