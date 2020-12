Bực tức vì bị la rầy, gã con rể ở An Giang dùng xẻng đánh mẹ vợ tử vong.

Sáng 1/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Chau Done (49 tuổi, tạm trú xã An Tức, huyện Tri Tôn) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Chau Done tại cơ quan Công an

Khoảng 19h hôm 29/11, Chau Done cự cãi với vợ. Bà Néang Srây (mẹ vợ của Chau Done), sống bên cạnh nghe tiếng cự cãi nên qua can ngăn rồi về nằm nghỉ.

Lúc sau, nghe tiếng con gái và con rể tiếp tục cãi nhau nên người phụ nữ 73 tuổi tiếp tục qua khuyên răn. Chau Done bực tức, lấy cây xẻng sắt đánh vợ ngất xỉu. Gã hung hăng xông đến đánh mẹ vợ té ngã xuống đất.

Cây xẻng sắt mà Chau Done dùng để sát hại mẹ vợ

Gây án xong, Chau Done bỏ đi. Người nhà phát hiện bà Srây nằm bất tỉnh dưới đất, đầu chảy nhiều máu liền đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Còn Chau Done bị Công an bắt ngay sau đó.

M.Phương - N.Túc