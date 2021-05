Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá đường dây mua bán hoá đơn trái phép lên tới 1.000 tỷ đồng.

Sáng 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cẩn (trú tại Bắc Giang) cùng 8 bị can trong đường dây thành lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép.

Theo đó, từ năm 2012 - 2019, Nguyễn Văn Cẩn cùng đồng bọn lập nên 19 công ty “ma” tại địa bàn nhiều tỉnh như: Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội… để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Đối tượng Nguyễn Văn Cẩn

Tổng giá trị hàng hóa từ các hoá đơn trái phép lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng. Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng.

Đến nay vụ án trên đã được kết luận điều tra, tuy nhiên còn một số đối tượng liên quan đến các đường dây đã lẩn trốn chưa bị xử lý. Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên.

Bên cạnh đó, có công văn gửi Chi cục thuế các địa phương đề nghị nghị quản lý, giám sát và xem xét xử lý theo quy định các doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

