Hàng chục con bạc đến từ các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh tụ tập ở Nghệ An tổ chức đá gà ăn tiền vừa bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Nghệ An sáng nay (18/2), Công an huyện Yên Thành mới bắt giữ, phân loại 33 đối tượng từ nhiều tỉnh tụ tập về xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành) tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà lấy tiền vào trưa mùng 4 Tết (15/2).

Theo đó, tang vật công an thu giữ gồm: 8 con gà chọi, 1 đồng hồ, 3 chậu nhựa, 2 xô nhựa, 8 ô tô, 11 xe gắn máy, 35 điện thoại di động, 3 mẫu giấy ghi kèo cá cược và gần 170 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc bị bắt giữ về cơ quan CSĐT để phân loại

Gà chọi là tang vật của vụ án

Trước đó, vào sáng mùng 4 Tết, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện tại trang trại nuôi bò bỏ hoang của đối tượng Trần Hữu Nghĩa (SN 1983, trú tại xóm Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thành) có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức “đá gà” ăn tiền.

Sau khi xác minh, lãnh đạo Công an huyện báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh, đề xuất kế hoạch, phương án và huy động lực lượng bắt giữ, xử lý.

Công an huyện huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác thắt chặt vòng vây, không để bất cứ đối tượng nào trong sới bạc chạy thoát.

Các đối tượng bị bắt về trụ sở lấy lời khai

Khoảng 11h45 ngày mùng 4 Tết, đồng loạt các tổ công tác áp sát, bắt quả tang 33 đối tượng đang say sưa cá cược chọi gà ăn tiền.

Trong số 33 đối tượng bị bắt, có 13 đối tượng trú tại huyện Yên Thành; 8 ở Quảng Bình; 7 ở huyện Đô Lương (Nghệ An); các đối tượng còn lại trú rải rác ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn có 6 - 7 đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn đông người đã bỏ chạy.

Các con bạc đến từ các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An

Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự 13 đối tượng.

Hiện tại, chuyên án đá gà ăn tiền đang được tiếp tục mở rộng để điều tra, làm rõ.

