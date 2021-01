Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Vinh bắt quả tang vụ đánh bạc có quy mô hơn 30 đối tượng tham gia.

Sáng 8/1, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá một vụ đánh bạc lớn, bắt giữ hơn 30 đối tượng.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, tối ngày 6/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ ập vào một địa điểm tại P. Đông Vĩnh, TP Vinh khi nhiều đối tượng đánh bạc đang sát phạt nhau thì bị khống chế, bắt giữ.

Một nguồn tin cho biết, số tiền cơ quan điều tra ghi nhận bước đầu ở sới bạc là hơn 100 triệu đồng. Các con bạc đến từ các huyện, thành thị thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy