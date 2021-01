Sau khi “ông trùm” sa lưới, 5 đàn em đắc lực của Bình “Vổ” ở Thái Bình cũng bị công an bắt giữ.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Văn Bình (46 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, còn được gọi là Bình "Vổ") để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 16/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, Cơ quan công an tỉnh này đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng khác.

Bình “Vổ” bị bắt tối 22/1

Cụ thể, vào ngày 16/9/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, 5 đối tượng gồm: Đinh Bá Luyện (1987, trú tại xã An Lễ), Nguyễn Xuân Cường (SN 1975, trú tại thị trấn An Bài), Phạm Thế Hùng (SN 1985, trú tại xã Đông Hải), Trần Đức Toàn (SN 1988, trú tại xã An Lễ) và Trần Văn Duẩn (SN 1988, trú tại xã Đông Hải) ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã cùng một số người có hành vi gây rối, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra, hôm qua (23/1), Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Thu Hằng