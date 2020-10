Công an TP Hà Nội chiều nay (29/10) đã thông tin về vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng ở Thường Tín bị sát hại trên đường đi học về.

Manh mối rà soát từ chiếc xe đạp điện của nạn nhân

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông tin, trước khi trình báo mất tích, gia đình cũng đã tìm hiểu bạn bè và tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Thời điểm mất tích, điện thoại của Hiền tắt, nhân chứng không có ai..

"Chúng tôi đã phải dựng lại toàn bộ diễn biến nạn nhân mất tích và sau đó đã xác định được tang vật của vụ án. Từ đó, chúng tôi đã xác định được người đi tiêu thụ...", Đại tá Tùng phát biểu. Theo Đại tá Tùng, khi mới đưa về cơ quan công an làm việc, Trung không nhận tội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng

"Tuy nhiên, khi nghe báo cáo về đối tượng, tôi đã khẳng định ngay đây là người có liên quan đến nữ sinh mất tích. Ngay trong đêm chúng tôi đã làm rõ vụ án...", Đại tá Tùng nói. Đại tá Tùng cho biết, 2 đối tượng gây án đều nằm trong hồ sơ mà công an quản lý.

"Chỉ có một xe đạp điện và điện thoại nhưng chúng vẫn tấn công nạn nhân mặc dù cô gái đã nhảy xuống sông. Giữa sông Nhuệ nghi phạm vẫn nhảy xuống sông dìm nạn nhân để có thể thoả mãn cơn nghiện...", Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin

Theo Đại tá Tùng cần phải có chế tài mạnh hơn đối với người sử dụng trái phép chất ma tuý. "Đối tượng nghiện giảm đi thì tôi chắc chắn rằng tội phạm sẽ giảm...", Đại tá Tùng nhấn mạnh.

400 người tìm kiếm thi thể nạn nhân trên dòng sông Nhuệ

Lời khai của Trung thể hiện, khi hắn đẩy nạn nhân xuống sông, nạn nhân có kêu lên xin tha. Khi thấy nạn nhân kêu, Trung đã tước đoạt sinh mạng đến cùng để làm sao không bị phát hiện. Nước ở đầu sông Nhuệ rất đen. Căn cứ vào các dấu vết ở hiện trường, đơn vị đã tổ chức rà soát 6km đường sông.

Quá trình rà soát có rất nhiều rác thải, đơn vị đã phải bóc gỡ rất nhiều bao tải có cả các động vật chết để kiểm tra. "Chúng tôi đã phải huy động rất nhiều đơn vị, lên đến gần 400 người rà soát gần 10 tiếng thì tìm thấy thi thể của nạn nhân...", Trưởng Công an huyện Thường Tín chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nêu rõ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin việc cháu Hiền mất tích, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thường Tín nhận thấy nạn nhân có thể bị xâm hại đến tính mạng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an nhận được nhiều thông tin liên quan đến việc mất tích của nạn nhân và một số đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Thường Tín.

Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội

Đến 16h ngày 26/10, công an đã triệu tập Nguyễn Xuân Trung là đối tượng nghiện đã đi cai nghiện về để làm việc.

Bước đầu, đối tượng đã có nhiều thủ đoạn để chống đối, không nhận tội. Chúng chỉ khai nhận, chiếc xe đạp và điện thoại của nạn nhân khi đi qua đường đê sông Nhuệ thấy không có người trông coi nên đã nhặt được.

Qua thu thập các tài liệu chứng cứ, đến 0h30 ngày 27/10, Trung đã khai nhận giết cháu Hiền và cướp xe đạp, điện thoại. Trung khai vào khoảng 18h ngày 23/10, hắn đã rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha ở xã Tiền Phong rồi mang đi tiêu thụ. Quá trình đi tiêu thụ các đối tượng nhìn thấy cháu Hiền đang đứng sử dụng điện thoại ở đường đê.

Sau khoảng 15-20 phút, 2 đối tượng bán 2 bộ cốp pha với giá 500.000đ quay về vẫn thấy cháu Hiền đứng ở đây nghe điện thoại thì Quân nói với Trung đẩy cháu xuống sông cướp xe và ra tay gây án mặc cho nạn nhân van xin.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khám phá điều tra, làm rõ vụ án. Thiếu tướng Ngọc nêu rõ, Công an TP Hà Nội thường xuyên, chủ động, có nhiều sáng kiến và có kết quả đáng ghi nhận về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khám phá điều tra, làm rõ vụ án

Vụ án xảy ra tại Thường Tín, việc Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thường Tín khẩn trương điều tra khám phá vụ án là thành tích đáng ghi nhận.

