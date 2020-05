Kiếm sống bằng nghề buôn ma túy, các đối tượng biết hậu quả khi bị tóm nên luôn thủ súng ngắn và chất nổ tự chế bên người để sống - chết khi bị vây ráp.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM thông tin, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an huyện Bình Chánh triệt phá băng nhóm buôn ma túy cực kỳ nguy hiểm.

Nhóm đối tượng buôn bán ma túy khi bị bắt giữ, trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Phong (ngoài cùng, bên trái)

Trước đó, vào giai đoạn giữa tháng 3, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện 1 đường dây chuyển ma túy khối lượng lớn từ Campuchia về bán lại cho các đại lý khác tại TP.HCM.

Quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hữu Phong (38 tuổi, quê Hà Nội).

Trinh sát còn phát hiện Phong thuê 1 căn nhà trên đường Cộng Hoà, Q.Tân Bình để chứa hàng trước khi mang đi giao cho các đại lý khác. Mỗi đợt, Phong chuyển tầm 10kg ma túy đá từ Campuchia về bán lại cho các đại lý ở Q.9, Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương.

Hàng vừa về đến ngôi nhà tại đường Cộng Hoà, lập tức Phong bán hết sạch trong ngày với cách thức giao nhận tinh vi.

Súng ngắn và chất nổ tự chế mà Công an thu giữ

Trong số này đại lý lớn nhất của Phong là nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Minh Chí (33 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, quê Bình Thuận). Đây là các đối tượng có thâm niên trong nghề buôn bán ma túy, từng có những tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Nhóm đối tượng trên và trùm Phong đều là dân nghiện lâu năm. Đặc biệt, các đối tượng trên cực kỳ nguy hiểm khi luôn thủ súng ngắn, chất nổ tự chế bên người, nếu bị vây ráp thì sẵn sàng sống - chết.

Giai đoạn giữa tháng 4, khi thực hiện pha chế thuốc nổ, nhóm đối tượng đã gây vụ nổ tại chung cư, khiến nhiều người 1 phen hoảng sợ. Vụ nổ đó, làm Tuấn bị thương, nhưng sợ tình hình bị động nên chúng nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, chúng thường xuyên di chuyển lưu động trên xe 4 chỗ, tiếp tục nghề buôn bán ma túy, đều đặn đến nhà Phong lấy hàng bán lại kiếm lời. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an Q.9 đã kiểm tra căn hộ, phát hiện thu giữ 13 trái nổ tự chế.

Quá trình theo dấu vết, Công an xác định thời cơ chín muồi nên quyết định cất lưới.

Trưa 22/4, Chí điều khiển ô tô chở Bình, Tuấn đến nhà Phong ở đường Cộng Hoà để lấy hàng. Khi chúng vừa rời ngôi nhà, ngay trên đường Cộng Hoà, lực lượng gồm nhiều đơn vị phối hợp do phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM làm chủ công, phối hợp cùng đội CSGT Tân Sơn Nhất tiến hành chặn lại kiểm tra.

Thấy tình hình bị động, tại vị trí ghế lái, Chí chụp lấy khẩu súng ngắn định chống trả, nhanh chóng bị trinh sát khống chế. Bình và Tuấn ngồi sau chưa kịp phản ứng đã bị trinh sát khoá chặt tay. Khám xét trong xe, Công an thu giữ 3kg ma túy, 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn và 3 trái nổ tự chế.

Từ khai báo của nhóm đối tượng và qua điều tra nắm rõ từ trước, ngay sau đó, trinh sát đã ập vào ngôi nhà thuê bắt gọn Phong, đồng thời thu giữ thêm 3kg ma túy đá cùng gần 900 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Công an đang mở rộng điều tra về đường dây ma túy nói trên.

Phá đường dây ma túy 'khủng', thu tang vật tiền tỷ ở Sài Gòn Công an xác định đây là đường dây ma túy lớn, chuyên cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn.

Phước An