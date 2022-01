Khi chặn bắt ô tô, lực lượng CSGT phát hiện gần 8.000 bao thuốc lá lậu và một khẩu súng ngắn là loại súng bắn đạn cao su.

Sáng 27/1, đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM) đã bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cho Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để làm rõ, xử lý vụ việc trên.

Trước đó, tối 26/1 khi đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Quốc lộ 1, đường Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên, lực lượng đội CSGT An Lạc phát hiện xe ô tô tải BKS: 86C - 022.99 lưu thông không đúng làn đường quy định nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý. Tài xế điều khiển xe là Nguyễn Văn Hạnh P. (45 tuổi, quê Tây Ninh) xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Tang vật thuốc lá nhập lậu

Súng bắn đạn cao su và hộp tiếp đạn

Qua kiểm tra trên xe, CSGT phát hiện có 16 túi nilon, bên trong có chứa 7.980 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, Hero, là loại hàng hoá cấm kinh doanh.

CSGT còn tìm thấy một khẩu súng ngắn loại súng bắn đạn cao su cùng hộp tiếp đạn bên trong có 7 viên đạn.

Được biết, chủ đăng ký xe là Nguyễn L. (69 tuổi, ngụ phường Phú Hài, tỉnh Bình Thuận).

Linh An