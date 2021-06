Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh (SN 1985, Phú Thọ) về tội cướp tài sản.

Khoảng 1h sáng ngày 9/6, Nguyễn Ngọc Minh thuê xe ô tô BKS 19A-198.93, mang theo 2 con dao nhọn với mục đích tìm người để cướp tài sản.

Khoảng 5h cùng ngày, Minh điều khiển xe ô tô đến địa phận khu 16, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, phát hiện chị Hà Thị Th. H. (sinh năm 1999, trú xã Hy Cương, TP. Việt Trì) đang đi xe máy một mình.

Lúc này, Nguyễn Ngọc Minh cầm dao nhọn chặn đường, khống chế, ép chị H. lên xe ô tô, đe dọa, yêu cầu chị H. phải đưa điện thoại và tiền cho hắn. Thấy chị H. nói điện thoại và tiền để trong cốp xe máy, Minh liền cho ô tô dừng lại.

Tại đây, Minh cầm dao khống chế, lục túi áo, túi quần chị H. để tìm tiền và điện thoại. Tuy nhiên, không tìm được tài sản có giá trị trên người chị H nên Minh đã sàm sỡ chị H.

Lợi dụng đối tượng sơ hở, chị H. đã chụp lấy con dao Minh vừa để dưới ghế giơ về phía Minh, yêu cầu mở cửa ô tô. Sau đó chị đã thoát ra ngoài và đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 9/6, Công an huyện Lâm Thao đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Minh.

Khi cơ quan công an và chính quyền địa phương đến nhà để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, nghi phạm Minh đã đóng cửa cổng và cửa nhà, dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, dao nhọn để chống trả lực lượng công an.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Ngọc Minh còn xả khí ga đe dọa sẽ cho nổ nếu lực lượng công an xông vào bắt giữ hắn. Sau nhiều giờ kiên trì vận động đối tượng chấp hành không có kết quả, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã lên phương án khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ngoài việc khởi tố hành vi cướp tài sản, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Ngọc Minh về tội Chống người thi hành công vụ.

