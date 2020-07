Ban chuyên án xác định, công ty bình phong do cựu Cảnh sát Hàn Quốc tổ chức, đã 5 lần xuất khẩu đá Granite sang Hàn Quốc, nghi là cất giấu ma tuý.

Liên quan đến vụ khám phá đường dây ma tuý lớn tại Việt Nam do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, đến nay ban chuyên án đã làm rõ các tình tiết. Công an đang tạm giữ hình sự Kim Soon Sik (SN 1960, cựu cảnh sát Hàn Quốc) và 6 đồng phạm gồm 1 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc, 3 người Việt, để mở rộng điều tra.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, cách đây vài tháng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã phát hiện đường dây buôn bán ma tuý lớn từ TP.HCM đi Hàn Quốc, dưới bình phong là công ty xuất khẩu đá Granite. Lực lượng của Bộ đội Biên phòng TP.HCM vào cuộc điều tra và nhận diện được các mắc xích quan trọng của đường dây này.

Nhiều đơn vị tham gia phối hợp triệt phá đường dây ma tuý lớn do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Trinh sát ban chuyên án tập trung giám sát 24/24 đối với các đối tượng và nhận diện rõ 6 địa điểm là nhà kho, nơi ở của các đối tượng.

Khu nhà kho tại đường 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức

Các khối đá Granite

Trong đó, ban chuyên án xác định, nhà kho của đường dây ma tuý đặt tại đường 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức là chỗ các đối tượng chứa các khối đá Granite.

Cũng tại đây, cựu cảnh sát Hàn Quốc Kim Soon Sik thuê nhân công người Việt nhét các gói ma tuý vào bên trong các khối đá rồi kết dính lại như nguyên khối bằng keo silicon. Mỗi khối đá như thế, nhét 8 – 12 gói ma tuý, mỗi gói có trọng lượng chừng 1kg.

Những khối đá chứa ma tuý được xếp chồng vào các khối đá bình thường khác có độ dài 1m, cao 20cm, để xuất khẩu.

Đáng nói trong khuôn viên kho hàng này còn có quán cà phê võng khách ra vào nườm nượp. Nhưng các đối tượng tổ chức nhét ma tuý vào các khối đá một cách công khai, mà không ai hay biết.

Trùm ma tuý là cựu Cảnh sát Hàn Quốc bị bắt như thế nào?

Ban chuyên án đã điều tra đã điều tra ra, doanh nghiệp đứng tên xuất khẩu hàng hoá đá Granite là công ty TNHH Máy & Thiết bị công nghệ APE (trụ sở tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Công ty này do Huỳnh Thị Hoa Trân (SN 1980, ngụ tại quận Thủ Đức) thành lập giữa năm 2018 và đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật.

Đến nay, ban chuyên án đã xác minh, công ty APE đã 5 lần xuất khẩu thành công các container đá Granite sang Hàn Quốc và tình nghi những chuyến đó đều có chứa ma tuý trong các khối đá.

Ma tuý được nhét vào các khối đá Granite mà máy soi chiếu Hải quan cũng không thể nào phát hiện ra

Tối 18/7 trinh sát ban chuyên án đeo bám theo xe chở container hàng của nhóm đối tượng xuất phát từ kho ở đường 37, phường Linh Đông. Xe này đến cảng Cát Lái, quận 2, nhưng chúng không đưa hàng vào ngay mà di chuyển qua đường nội bộ của cảng Phú Hữu, quận 9 rồi mới quay về lại cảng Cát Lái.

Khi hàng vừa đi vào máy soi chiếu thì lực lượng ban chuyên án ập vào khám xét. Khi kiểm tra, ban chuyên án thu giữ 40kg ma tuý giấu tinh vi trong các khối đá.

Cùng lúc, các tổ của ban chuyên án đã khám xét đồng loạt 6 địa điểm đều ở TP.HCM.

Trong đó cựu Cảnh sát Hàn Quốc Kim Soon Sik và đối tượng Hoa Trân vừa giám sát chuyển hàng, vẫn còn có mặt tại kho ở đường 37, phường Linh Đông. Các đối tượng khác là người Hàn Quốc, Trung Quốc đều bị bắt giữ tại các căn hộ chung cư cao cấp mà chúng thuê để ở.

Cựu Cảnh sát Hàn Quốc Kim Soon Sik, là trùm đường dây ma tuý tại thời điểm bị bắt giữ

Ban chuyên án cho biết, điều đặc biệt trong đường dây ma tuý này là lần đầu tiên ghi nhận tội phạm Hàn Quốc và tội phạm Trung Quốc cấu kết làm ăn chung, tạo thành một tổ chức khép kín. Người Việt được thuê mướn để thực hiện các bước quan trọng.

Các ông trùm chủ yếu trao đổi thông tin, chỉ đạo cấp dưới thông qua các ứng dụng mạng xã hội Viber, Zalo...

Băng nhóm này tự tin vì kỹ thuật giấu ma tuý tinh vi trong các khối đá Granite nên khai báo tờ khai hải quan là hàng khoáng sản, phải qua máy soi chiếu, không đối phó như tội phạm ma tuý khác là khai báo để né hàng vào luồng hàng không phải soi chiếu.

Linh An