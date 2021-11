Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã đổi tội danh từ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang nhận hối lộ đối với ông Trần Hùng, cựu Cục phó Quản lý thị trường.

Trước đó, ngày 17/8, ông Hùng bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc liên quan vụ án in 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Duy Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Môi giới hối lộ.

Ông Hải bị cáo buộc có mối quan hệ với các cán bộ quản lý thị trường nên đã "kết nối" đơn vị sản xuất sách giả với các cán bộ quản lý thị trường để xử lý nhẹ vụ việc.

Số tiền nhận hối lộ và hành vi cụ thể của ông Trần Hùng hiện tại chưa được công bố.

Ông Trần Hùng. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2020, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có sai phạm trong hoạt động kinh doanh in ấn, phát hành sách giáo khoa trên địa bàn.

Thời điểm trên ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 17 đã kiểm tra kho của Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc. Tại đây, lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu hơn 27.000 quyển sách thuộc 68 đầu sách giáo khoa giả.

Mặc dù vậy, ông Hùng không chỉ đạo cấp dưới giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hành vi này khiến vụ sản xuất sách giả bị phát hiện nhưng không được điều tra, xử lý hình sự.

Sáng 18/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát tại Hà Nội. Kho sản xuất sách giả với 19 xưởng in, 3 dây chuyền máy in offset 4 màu bị phát hiện.

Đến nay đã có tổng cộng 12 người bị khởi tố, cơ quan chức năng tạm giữ hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả, hơn 1,5 triệu tem giả của nhiều nhà xuất bản cùng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp.

Đoàn Bổng

