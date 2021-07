Một gia đình ở TP.HCM trình báo mất két sắt chứa nữ trang, ngoại tệ… có tổng trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng.

Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ trộm tài sản giá trị lớn xảy ra tại địa bàn.

Nạn nhân là ông Lã Chi L (SN 1979), là chủ một cơ sở kinh doanh, có nhà ở trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp.

Trước đó, sáng 19/7, khi thức dậy, ông L. phát hiện ngôi nhà của mình có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Khi kiểm tra, ông L. phát hiện đã mất một két sắt mini chứa tài sản.

Trình báo với Công an, ông L. cho biết, trong két sắt chứa đồng hồ hàng hiệu, nhẫn vàng, nữ trang, ngoại tệ… có tổng giá trị khoảng 2,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai của người liên quan. Qua truy xét, Công an đã tạm giữ một nghi can để làm rõ và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

