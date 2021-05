Nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại một quán ăn ở Bình Dương thì một người bất ngờ rút dao đâm gục nam thanh niên nhậu bàn bên cạnh.

Thông tin từ Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành di lý đối tượng Lâm Vũ Trường An (SN 1989, quê Sóc Trăng) từ tỉnh Sóc Trăng về Bình Dương để điều tra vụ án giết người.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

An là nghi phạm đâm chết người tại quán nhậu ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát vào tối qua (16/5) rồi bỏ trốn. Cùng với đó, công an cũng bắt khẩn cấp đồng phạm của An là Y Yeu BY (SN 1986, quê Đắk Lắk).

Theo điều tra, chiều tối ngày 16/5, Lê Văn Nam (SN 1996, quê Kiên Giang) cùng một người bạn ngồi nhậu tại quán ăn trên đường NB7 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) thì Lâm Vũ Trường An chở theo Y Yeu BY đến nhậu chung.

Lúc này trong quán nhậu có anh Trần Văn Toàn (SN 1991, quê An Giang) cùng hai người bạn cũng đang nhậu bàn kế bên.

Khoảng 20 phút sau, An đứng dậy đi ra khu vực để xe máy mở cốp lấy một con dao Thái Lan, tiến tới bàn bên cạnh đâm vào anh Toàn. Bị đâm bất ngờ, anh Toàn bật dậy chạy ra khỏi bàn nhưng bị gục xuống đất tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, An cùng Y Yeu BY chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua truy xét, công an đã xác định được các đối tượng gây ra vụ án mạng, cử lực lượng truy bắt.

Đến sáng nay, biết không thể lẩn trốn, An ra Công an phường Khánh Hoà (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đầu thú.

Đang ngồi nhậu, thanh niên ở Bình Dương bị đâm chết Nam thanh niên ở Bình Dương đang ngồi nhậu trong quán bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, rút dao đâm tử vong.

Xuân An