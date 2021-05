Nam thanh niên tức giận vì đang hát karaoke tại đám cưới nhưng bị kêu ngưng, nên cầm kéo đâm chị của chú rể hai nhát.

Ngày 15/5, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phong Phát (24 tuổi, ngụ phường Bình Đức) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nghi can Phát tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hồi tháng 1, Phong đến dự và hát tại đám cưới của em trai chị Nguyễn Thị Mộng Ngọc (30 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Thấy quá giờ quy định nhưng Phát vẫn tiếp tục hát nên chị Ngọc đến yêu cầu thanh niên này dừng hát, để trả dàn âm thanh, thì xảy ra cự cãi.

Phát bỏ ra trước cổng đám cưới thì xảy ra xô xát với cha của chị Ngọc. Chị Ngọc chạy can ngăn. Phát đi qua nhà hàng xóm lấy cây kéo chạy đến đâm chị Ngọc hai nhát vào bụng.

Nạn nhân được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Ngọc bị thương tích 21%.

T.Chí