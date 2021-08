Bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm soát dịch, nam thanh niên ở Bình Phước không chấp hành mà đấm vào mặt cán bộ công an.

TAND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước sáng nay (17/8) vừa xét xử và tuyên phạt 30 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Duy (SN 1991, quê Quảng Trị, tạm trú thị xã Phước Long) về tội "chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Quang Duy

Đây là vụ án điểm của thị xã Phước Long và tỉnh Bình Phước, được xét xử theo thủ tục rút gọn.

Trước đó, vào chiều 31/7, Duy điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang nhưng không che mũi, miệng trên đường ĐT759. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại phường Phước Bình (thị xã Phước Long) thì dừng xe lại.

Lúc này, anh Nguyễn Vũ Anh (Công an phường Phước Bình) đang làm nhiệm vụ trực chốt tiến đến làm việc. Do không có lý do chính đáng khi ra đường, anh Vũ Anh yêu cầu Duy lại chốt để lập biên bản vi phạm thì người này không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Chưa dừng lại, khi anh Vũ Anh nắm lấy tay lái xe máy định dẫn vào chốt thì Duy giằng co, bất ngờ đấm vào mặt anh Anh gây sưng tấy vùng mặt.

Ngay sau đó, lực lượng tại chốt kiểm soát đã khống chế đối tượng bàn giao cho cơ quan công an.

Qua điều tra, ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Duy.

Mặc dù tại phiên tòa Duy thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nhưng HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho cộng đồng, dùng vũ lực cản trở lực lượng thi hành công vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Duy 30 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Xuân An